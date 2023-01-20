Eurointelligence: Большинство западных компаний не ушли из России

Согласно исследованиям, проведенным швейцарским университетом Санкт-Галлена и Йельским университетом из США, вопреки распространенному мнению, большинство западных компаний не выходили из России после начала СВО в Украине.

Об этом пишет в пятничном анализе брюссельский аналитический центр Eurointelligence. Компании стран G7 и ЕС, у которых все еще есть филиалы в России, в 19,5% случаев представляют Германию и 12,4% США.

Eurointelligence сообщает, что "новое исследование Университета Санкт-Галлена показало, что из 1400 компаний стран ЕС и G7, имевших филиалы в России до конфликта, только 120 избавились хотя бы от одного филиала к ноябрю 2022 года".

СМИ ранее сообщали о полном уходе из России таких компаний, как Ford, Renault, McDonald's, Ikea и Shell. Источник пишет, что они не являются репрезентативными. Там по-прежнему работают Unilever и Subway.

Из американских компаний, имеющих филиалы в России, к ноябрю 2022 г. полностью вышли менее 18%, японских - 15%, европейских - 8%.

"Рассказ о массовом исходе западных компаний из России явно не имеет ничего общего с реальными данными", — заключает Eurointelligence.