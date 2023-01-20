21-летнего актера Перси Хайнса Уайта, известного по сериалу "Уэнсдей", сразу несколько девушек обвинили в изнасиловании.

Несколько девушек в соцсетях сообщили, что 21-летний Перси Хайнс Уайт, сыгравший Хавьера в сериале "Уэнсдей", насиловал и издевался над ними.

Речь идет о времени учебы актера в колледже в Торонто, когда ему было от 17 до 20 лет. Он со своими друзьями, накачивал девушек наркотиками и алкоголем, совершая насилие.

Одна из пострадавших заявила, что Уайт домогался до нее, а надругался над другой девушкой, а в полиции заявление от них не приняли.

Было и такое, что, изнасиловав женщину, актер держал ее в подвале, пытаясь убедить, скрыть произошедшее.

Никаких комментариев от самого актера пока не было.