Волочкова напугала фанатов снимком со стюардессами

Анастасия Волочкова по пути с Мальдив сфотографировалась со стюардессами, которые обслуживали самолет, где летела звезда. Морщинистое лицо отдохнувшей балерины напугало фанатов.

Анастасия Волочкова после отдыха на Мальдивах выложила в Сеть фото, где позирует со стюардессами.

Снимок знаменитость сделала на обратном пути, когда возвращалась домой на самолете.

Поклонники звезды балета в восторг от дивы не пришли, так как вид у нее был изможденный, а лицо все усыпано морщинами.