Волочкова напугала фанатов снимком со стюардессами
2023-01-20 15:42
Анастасия Волочкова по пути с Мальдив сфотографировалась со стюардессами, которые обслуживали самолет, где летела звезда. Морщинистое лицо отдохнувшей балерины напугало фанатов.
Анастасия Волочкова после отдыха на Мальдивах выложила в Сеть фото, где позирует со стюардессами.
Снимок знаменитость сделала на обратном пути, когда возвращалась домой на самолете.
Поклонники звезды балета в восторг от дивы не пришли, так как вид у нее был изможденный, а лицо все усыпано морщинами.
Опубликовано: Наталья Гончарова