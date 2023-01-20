Галич отреагировала на критику своего 2-летнего сына Леона в соцсетях

Хейтеры раскритиковали в соцсетях наследника ведущей Иды Галич Леона, которому всего 2 года. Как отнеслась к этому знаменитость?

2-летнего сына Леона известной телеведущей и блогера Иды Галич в соцсетях раскритиковали хейтеры.



Галич постоянно делится с подписчиками тем, что происходит в ее жизни. Часто знаменитость показывает и своего сына.

На одном из фото мальчик позирует с прической - высоким хвостом. Пользователям не понравились длинные локоны Леона.



Ида же заявила, что для того чтобы вырастить достойного человека, нужно вложить в него чуть больше, чем стрижку.

Звезда экрана отметила, что главное, что ей нравится "маленький серфер", и она обожает "его золотые локоны».