Галич отреагировала на критику своего 2-летнего сына Леона в соцсетях
2023-01-20 16:00
Хейтеры раскритиковали в соцсетях наследника ведущей Иды Галич Леона, которому всего 2 года. Как отнеслась к этому знаменитость?
2-летнего сына Леона известной телеведущей и блогера Иды Галич в соцсетях раскритиковали хейтеры.
Галич постоянно делится с подписчиками тем, что происходит в ее жизни. Часто знаменитость показывает и своего сына.
На одном из фото мальчик позирует с прической - высоким хвостом. Пользователям не понравились длинные локоны Леона.
Ида же заявила, что для того чтобы вырастить достойного человека, нужно вложить в него чуть больше, чем стрижку.
Звезда экрана отметила, что главное, что ей нравится "маленький серфер", и она обожает "его золотые локоны».
Опубликовано: Наталья Гончарова