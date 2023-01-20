Старшая дочь Глюкозы Лидия устроила пожар в доме

15-летняя наследница исполнительницы Натальи Ионовой-Чистяковой (Глюкозы) Лидия доставляет знаменитости не мало хлопот. На этот раз девушка устроила в доме пожар.

Глюкозу по возвращению с семьей из путешествия в Индию ждал неприятный сюрприз.

Ее дочь Лидия, которой 15 лет, рассказала про пожар в доме. Причиной возгорания стала неосторожность в обращении со свечами.

К счастью, никто не пострадал.

Пост в соцсетях о пожаре подросток сопроводила фото ванной, где виден обгоревший край раковины и сгоревшие принадлежности.