Дочь Успенской Плаксина выпустила первый клип
2023-01-20 16:21
Татьяна Плаксина, которая является наследницей певицы Любови Успенской, представила первый в своей жизни клип.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина провела презентацию своего первого клипа.
Сценический псевдоним девушки - "Pacha Tati".
"Чудо" - первая авторская работа Татьяны, продюсированием которой занимается Успенская.
В клипе Плаксина скована цепями, стоя в тьме. Когда на нее падает луч света, она выбирается из дома и оказывается в лесу.
Спасение вновь дарит свет.
Опубликовано: Наталья Гончарова