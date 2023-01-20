Дочь Успенской Плаксина выпустила первый клип

APS
2023-01-20 16:21

Татьяна Плаксина, которая является наследницей певицы Любови Успенской, представила первый в своей жизни клип.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина провела презентацию своего первого клипа.

Сценический псевдоним девушки - "Pacha Tati".

"Чудо" - первая авторская работа Татьяны, продюсированием которой занимается Успенская.

В клипе Плаксина скована цепями, стоя в тьме. Когда на нее падает луч света, она выбирается из дома и оказывается в лесу.

Спасение вновь дарит свет.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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