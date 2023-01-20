Новый ведущий Comedy Club Бебуришвили заявил, что готов заменить Мартиросяна в его новом шоу Конфетка
2023-01-20 16:40
В "Comedy Club" новый ведущий - Сергей Бебуришвили. Гостями очередного выпуска комик-шоу стали Гарик Мартиросян и Юлия Сумачева. Бебуришвили заявил, что с радостью заменит Мартиросяна в новом шоу "Конфетка".
20 января в эфир ТНТ выходит "Comedy Club", который ведут Гарик Харламов и Сергей Бебуришвили. Павел Воля покинул проект.
Гостями этого выпуска стали Гарик Мартиросян, являющийся теперь ведущим нового шоу "Конфетка", и Юлия Сумачева.
Бебуришвили решил подшутить над Мартиросяном, заявив, что с готовностью заменит того на новом проекте.
Опубликовано: Наталья Гончарова