Новый ведущий Comedy Club Бебуришвили заявил, что готов заменить Мартиросяна в его новом шоу Конфетка

В "Comedy Club" новый ведущий - Сергей Бебуришвили. Гостями очередного выпуска комик-шоу стали Гарик Мартиросян и Юлия Сумачева. Бебуришвили заявил, что с радостью заменит Мартиросяна в новом шоу "Конфетка".

20 января в эфир ТНТ выходит "Comedy Club", который ведут Гарик Харламов и Сергей Бебуришвили. Павел Воля покинул проект.

Гостями этого выпуска стали Гарик Мартиросян, являющийся теперь ведущим нового шоу "Конфетка", и Юлия Сумачева.

Бебуришвили решил подшутить над Мартиросяном, заявив, что с готовностью заменит того на новом проекте.