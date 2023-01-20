Кончаловский рассказал о состоянии Михалкова в больнице

Режиссер Кончаловский рассказал, как чувствует себя Никита Михалков, до сей поры пребывающий в больнице.

Егор Кончаловский заявил, что многое, что передавали СМИ о болезни именитого режиссера Никиты Михалкова, было сильно преувеличено.

Кончаловский заверил, что у кинодеятеля "все нормально".

Тем не менее, обладатель Оскара до сих пор находится в больнице. К счастью, он переведен из реанимации в обычную палату.