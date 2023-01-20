Боррель: Россия слишком большая страна, поэтому Запад должен продолжать вооружать Украину, иначе русские придут в центр Европы

В своей речи главный дипломат Евросоюза напомнил, что даже кажущаяся победа над Россией не гарантия победного конца.

Гитлер и Наполеон тоже думали какое-то время, что им удалось победить Россию, и вспомните, чем все закончилось.

Поэтому Запад обязан продолжать поставки оружия Украине, иначе русские придут в центр Европы.

При этом напрямую участия в войне Европейский Союз принимать не собирается.