Писториус: Германия не готова поставлять танки Leopard 2 Украине

Новый министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что в настоящий момент Берлин не станет передавать собственные танки Киеву.

В пятницу вечером с недавних пор возглавляющий Министерство обороны ФРГ Борис Писториус публично заявил, что после длительных прений между членами бундестага и немецкого правительства администрация Берлина пришла к выводу о невозможности поставок танков Leopard войскам Украины в настоящий момент.

При этом Писториус подчеркнул, что Германия продолжит поставлять вооружения и боеприпасы Киеву, а в будущем танки Leopard могут оказаться в распоряжении ВСУ.