МИД Польши: Мы очень шокированы позицией Германии
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина высказался о переговорах относительно танков для Украины, сообщает dorzeczy.pl.
Варшава и другие союзники по НАТО призывают Берлин согласиться на отправку немецких танков в Украину. Киевские власти также заявляют о необходимости помощи в виде тяжелой техники.
По данным СМИ, этот вопрос доминирует на пятничных переговорах западных союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.
Позицию Германии, которая не дает согласие на отправку танков Leopard Украине прокомментировала официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью BBC News.
"Помощь Украине - самое главное для всех нас. Мы очень шокированы позицией Германии, которая препятствует любым действиям", - сказал Ясина.
В то же время пресс-секретарь заверил, что ожидает «хорошего общения» во время встречи в Рамштайне.
"Я надеюсь, что наши немецкие друзья и союзники изменят свою позицию по этому вопросу", — отметил он.
Опубликовано: Николай Скира