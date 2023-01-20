МИД Польши: Мы очень шокированы позицией Германии

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина высказался о переговорах относительно танков для Украины, сообщает dorzeczy.pl.

Варшава и другие союзники по НАТО призывают Берлин согласиться на отправку немецких танков в Украину. Киевские власти также заявляют о необходимости помощи в виде тяжелой техники.

По данным СМИ, этот вопрос доминирует на пятничных переговорах западных союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Позицию Германии, которая не дает согласие на отправку танков Leopard Украине прокомментировала официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью BBC News.

"Помощь Украине - самое главное для всех нас. Мы очень шокированы позицией Германии, которая препятствует любым действиям", - сказал Ясина.

В то же время пресс-секретарь заверил, что ожидает «хорошего общения» во время встречи в Рамштайне.

"Я надеюсь, что наши немецкие друзья и союзники изменят свою позицию по этому вопросу", — отметил он.