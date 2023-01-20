Песков: Западные танки не изменят ситуацию на поле боя
2023-01-20 17:39
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, даже западные боевые танки не могут остановить Россию.
У Запада есть «драматическое заблуждение», что Украина может добиться успеха «на поле боя», отметил Песков.
Он обосновывал точку зрения Кремля тем фактом, что сегодня существует проблема со снабжением, боекомплектом и обслуживанием танков.
Представители контактной группы по Украине встречаются в пятницу на военной базе Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву.
Речь идет также о поставке боевых танков Leopard 2.
Опубликовано: Тарас Медведев