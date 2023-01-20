Боррель заявил о необходимости отправки Украине западных танков

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые европейские страны готовы направить в Украину тяжелые танки, сообщает Reuters.

Он добавил, что надеется, что решение об их переброске будет принято в ходе переговоров министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии.

Лидеры стран НАТО и министры обороны примерно из 50 стран встретились в пятницу, 20 января на базе ВВ/С США в немецком в Рамштайне, чтобы обсудить поставки военной техники в Украину.

Остается открытым вопрос, разрешит ли Германия реэкспорт в Украину танков Leopard 2, которые используются армиями по всей Европе.

"Именно такая дискуссия состоится сегодня в Рамштайне, где будет представлен ЕС. Мы должны дать Украине оружие", — сказал Жозеп Боррель, слова которого цитирует Reuters.

Он добавил, что "Украине нужны те вооружения и тяжелые танки, которые она запросила, и некоторые европейские страны готовы это предоставить", а также выразил надежду, "что такое решение будет принято".

Украина заявила на встрече в пятницу, что ожидает твердых решений от НАТО и других стран, предупредив, что Россия пытается активизировать боевые действия.