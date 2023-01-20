С начала января охотники за сокровищами перекопали деревню в Голландии

Охотники за сокровищами наводнили деревню в восточной провинции Гелдерланд с тех пор, как в начале января Национальный архив опубликовал нарисованную от руки карту с многообещающим красным крестиком.

«Это будоражит воображение», — с улыбкой рассказал Клаас Таммес. 74-летний мужчина является председателем фонда, которому принадлежит находка.

Архивисты фонда нашли не только карту, но и документ, содержащий показания немецкого солдата Гельмута Зондера, якобы помогавшего спрятать клад.

Согласно документам, были закопаны четыре ящика, наполненные драгоценными камнями и золотыми монетами на одиннадцать миллионов евро, по оценкам экспертов.

Говорят, что нацисты реквизировали эти сокровища после взрыва банка в соседнем Арнеме в 1944 году.