Зурабишвили призвала ужесточить правила нахождения россиян в Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили утверждает, что регламент пребывания граждан России на территории её страны должен быть ужесточён.

В пятницу официальный сайт грузинского президента Саломе Зурабишвили опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что лидер страны выступает за ужесточение порядка нахождения российских граждан на территории Грузии. По мнению Зурабишвили, интенсификация потока граждан РФ в районе грузинской границе угрожает национальным интересам Тбилиси.

Саломе Зурабишвили утверждает, что также следует изменить правила выдачи разрешений на работу россиянам в Грузии и модифицировать подход к открытию учебных учреждений для российский граждан.