Пушилин: бойцы ЧВК «Вагнер» близки к оперативному окружению Артёмовска
2023-01-20 18:04
Денис Пушилин утверждает, что в скором времени населённый пункт Артёмовск будет окружен российскими войсками.
Вечером 20 января временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что подразделения принадлежащей Евгению Пригожину ЧВК "Wagner Group" ежеминутно наступают на Артёмовском участке фронта.
По данным Пушилина, сложившаяся вокруг Артёмовска обстановка близка к оперативному окружению города российскими войсками, которые намерены вытеснить ВСУ из населённого пункта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей