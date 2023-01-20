Пушилин: бойцы ЧВК «Вагнер» близки к оперативному окружению Артёмовска

APS
2023-01-20 18:04

Денис Пушилин утверждает, что в скором времени населённый пункт Артёмовск будет окружен российскими войсками.

Вечером 20 января временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что подразделения принадлежащей Евгению Пригожину ЧВК "Wagner Group" ежеминутно наступают на Артёмовском участке фронта.

По данным Пушилина, сложившаяся вокруг Артёмовска обстановка близка к оперативному окружению города российскими войсками, которые намерены вытеснить ВСУ из населённого пункта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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