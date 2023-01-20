Почтовые работники объявили забастовку по всей Германии

Почтовые работники бастуют по всей Германии. Они требуют компенсации за падение реальной заработной платы.

В споре о коллективном договоре в Deutsche Post профсоюз "Верди" призвал к общенациональной забастовке.

Работники почтовых и посылочных центров объявили забастовку в четверг, 19 января, в 17:00 и они бастуют всю пятницу. "Верди" предупредил, что в ближайшие дни будет больше забастовок .

Во втором раунде переговоров по коллективному договору около 160 000 Сотрудники Deutsche Post не добились никакого прогресса. Профсоюз считает свои требования необходимыми, справедливыми и выполнимыми.

"Верди" требует повышения заработной платы на 15% при заключении коллективного договора сроком на один год. Большинство почтовых работников, входящих в профсоюз, имеют низкие доходы и не могут справиться с реальным снижением заработной платы.