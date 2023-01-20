Google увольняет 12 тысяч сотрудников

Еще один гигант из технологической индустрии решает провести радикальные увольнения. 12 000 человек потеряют работу в Google. Ранее об увольнении объявили Microsoft.

Alphabet Inc., которой принадлежит Google, объявила в пятницу, 20 января, что намерена сократить 12 000 человек, то есть 6% работников.

Сундар Пичаи, главный исполнительный директор Alphabet, сказал в служебной записке сотрудникам, которую опубликовало Reuters, что компания быстро увеличила количество рабочих мест в последние годы "в другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня".

Он подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за решения, которые привели к этому моменту.

По сообщению Reuters, увольнения носят глобальный характер и сразу же сказываются на персонале в США.

Alphabet уже отправил электронные письма уволенным сотрудникам. В других странах в силу специфики трудового законодательства процесс увольнения будет растянут во времени.