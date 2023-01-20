Самая старая собака в мире был внесена в Книгу рекордов Гиннеса

Помесь чихуахуа по кличке Спайк официально признана самой старой из ныне живущих собак в мире. Псу из американского штата Огайо больше 23 лет, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

"Он был лысым, на шее были пятна крови от цепи или веревки. Он выглядел очень плохо". Когда мы вышли из магазина и пошли на парковку, он последовал за нами. Когда мы открыли дверцу машины, чтобы посадить внука в автокресло, он тут же вскочил и сел на сиденье, как будто знал, куда мы едем", — вспоминает хозяйка собаки Рита Кимбалл.

Рита решила забрать бездомную собаку домой. Женщина назвала своего нового четвероногого друга Спайком. Ее вдохновил мультфильм с изображением собаки с таким именем. Но тот был большим и агрессивным.

7 декабря прошлого года Спайк стал собачьей знаменитостью. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая из ныне живущих собак в мире.

В день признания рекорда ему было 23 года и семь дней. Хозйка пса уверяет, что он дружелюбен к людям и никогда никого не кусал.

"Он дружелюбный, но из-за слабого зрения и слабого слуха иногда становится раздражительным и просто хочет, чтобы его оставили в покое", — сказала Рита.

Любимое лакомство собаки-рекордсмена – сырные чипсы Доритос.