Франция заморозила счета и активы редакции RT France

Франция заморозила активы RT France, дочерней компании российской сети RT, в рамках санкций ЕС, наложенных на Москву.

Вещание RT было приостановлено еще в марте 2022 года, однако RT France может продолжить выпуск программ, сообщило в пятницу AFP со ссылкой на источник в министерстве экономики.

"Банковские счета АНО "ТВ Новости", материнской компании, которая контролирует 100 процентов компании RT France", — сказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что это решение является результатом договоренностей ЕС от декабря прошлого года, согласно которым активы российских организаций, попавших под санкции, подлежат замораживанию.

2 марта 2022 года ЕС запретил вещание СМИ, таких как информационное агентство и радио Sputnik и RT. Однако мартовский пакет санкций не помешал этим организациям производить программы, поэтому RT France производила контент, который затем загружался в Интернет через виртуальную частную сеть (VPN).

Положение французского отделения российского телевидения было особенным, поскольку после приостановки программы RT в Германии в конце 2021 года Франция осталась единственной страной в ЕС, где располагалось его отделение.

Решение Минэкономики по RT France было опротестовано французским профсоюзом FO, указав, что оно оставит без работы около 100 человек.