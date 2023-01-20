Штайнмайер похвалил Шольца за осторожность в вопросе поставки танков Украине
Президент Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу в интервью порталу Wirtschaftswoche заявил, что осторожный подход правительства Германии к поставкам тяжелого вооружения в Украину является правильным.
Глава государства считает, что Бундесвер должен готовиться к более тяжелым временам.
"Конечно, любой ответственный политик должен учитывать, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. Это следует учитывать, а также оценивать последствия отсутствия поддержки", — пояснил Штайнмайер в интервью.
При этом он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину "насколько это возможно, в том числе в военном отношении", в том числе отправив зенитные установки Gepard и недавно приняв решение о поставке бронетранспортеров Marder.
На вопрос, существуют ли ограничения на дальнейшие поставки оружия, которые Германия не должна превышать, Штайнмайер ответил: "Если бы такие ограничения были, было бы неразумно о них говорит".
Опубликовано: Николай Скира