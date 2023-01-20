Береговая охрана США следит за российским кораблем-разведчиком у побережья Гавайев
2023-01-20 20:09
Береговая охрана США у побережья Гавайских островов ведет наблюдение за российским судном, которое, как полагают, является разведывательным кораблем, информирует CNN.
Источник сообщает, что он находится в международных водах.
"Береговая охрана продолжает работать с партнерами из Министерства обороны по сбору информации о передвижениях и активности судна", — говорится на веб-сайте вооруженных сил США.
Информация сопровождается коротким видео, на котором запечатлен российский корабль.
Опубликовано: Николай Скира