Береговая охрана США следит за российским кораблем-разведчиком у побережья Гавайев

APS
2023-01-20 20:09

Береговая охрана США у побережья Гавайских островов ведет наблюдение за российским судном, которое, как полагают, является разведывательным кораблем, информирует CNN.

Источник сообщает, что он находится в международных водах.

"Береговая охрана продолжает работать с партнерами из Министерства обороны по сбору информации о передвижениях и активности судна", — говорится на веб-сайте вооруженных сил США.

Информация сопровождается коротким видео, на котором запечатлен российский корабль.

Опубликовано: Николай Скира









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