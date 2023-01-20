Иран обвинил принца Гарри в совершении военных преступлений

В ответ на информацию, содержащуюся в биографии принца Гарри Spare ("Запасной), Иран обвинил его в совершении военных преступлений.

10 января в книжные магазины попала биография принца Гарри. Сын короля Карла решил рассказать о своих миссиях в Афганистане. В 2012 году принц участвовал в миссии на Ближнем Востоке в качестве пилота ударного вертолета Apache.

В вышеупомянутом отрывке Гарри должен описал, как он "уничтожил плохих парней" в Афганистане до того, как они "уничтожили хороших парней".

"Я хотел вернуться в Британию со всеми своими конечностями, но больше всего я хотел вернуться домой с чистой совестью", — говорится в отрывке из книги, цитируемом британскими СМИ.

Гарри также сообщил, что во время своей второй миссии в Афганистане он убил 25 человек. Он признался, что хорошо знает это число, потому что в эпоху "Apache и ноутбуков" все тщательно записывалось.

"Мое число — 25. Это число не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает", — признается принц в своей биографии.

Выходки принца не остались без ответа. Афганистан, управляемый талибами, заявил, что "западная оккупация Афганистана — это ужасное время в истории человечества, и комментарии принца Гарри являются частью травмы, которую афганцы испытали от рук оккупантов".

Иран отреагировал еще более жестко. Страна недавно казнила бывшего министра обороны с двойным гражданством. Лондон назвал поступок "варварским".

"Вы критикуете и закрываете глаза на военные преступления, совершенные членом королевской семьи", — ответил глава МИД Ирана, имея в виду книгу "Запасной".