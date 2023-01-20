ЮАР подтвердила проведение совместных военно-морских учений с Россией и Китаем

ЮАР подтвердила планы проведения совместных военно-морских учений с кораблями ВМФ России и Китая.

До сих пор ЮАР занимала нейтральную позицию в отношении конфликта в Украине. Власти Южноафриканской республики открыто не осуждали действия России и воздерживались при голосовании в ходе нескольких ключевых голосований в ООН.

Опрос, проведенный по заказу Фонда Брентхерста в конце прошлого года, показал, что 74,3% южноафриканцев считают, что действия России в Украине является актом агрессии, который следует осудить. Последние сообщения показывают, что ЮАР решила дистанцироваться от политики Запада, резко критикующего Кремль.

Вооруженные силы ЮАР подтвердили, что примут участие в совместных военно-морских учениях с кораблями ВМФ Китая и России. Учения запланированы на период с 17 по 27 февраля. Учения планируется провести у побережья ЮАР, а точнее в районе крупнейших портов - Дурбан и залив Ричардс.

Согласно официальному заявлению, в маневрах примут участие более 350 южноафриканских военнослужащих, а также их российские и китайские коллеги. Целью учений является укрепление хороших отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем и обмен оперативными знаниями и навыками.

Учения получили название "Операция Моси", что на языке тсвана, одном из 11 официальных языков Южной Африки, означает "дым".