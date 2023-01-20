Министерство юстиции России признало певицу Монеточку иноагентом

APS
2023-01-20 21:15

Российский Минюст включил певицу Елизавету Гырдымову в список иностранных агентов.

Вечером 20 января Министерство юстиции РФ представило обновлённый список физлиц, признанных выполняющими функцию иностранных агентов. Известно, что в новый список иноагентов попала российская певица Елизаветы Гырдымова, которая более известна под творческим псевдонимом Монеточка.

По данным ряда отечественных СМИ, на прошлой неделе Монеточка в ходе концерта публично выкрикивала украинские, российские и белорусские лозунги националистов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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