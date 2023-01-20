Министерство юстиции России признало певицу Монеточку иноагентом
2023-01-20 21:15
Российский Минюст включил певицу Елизавету Гырдымову в список иностранных агентов.
Вечером 20 января Министерство юстиции РФ представило обновлённый список физлиц, признанных выполняющими функцию иностранных агентов. Известно, что в новый список иноагентов попала российская певица Елизаветы Гырдымова, которая более известна под творческим псевдонимом Монеточка.
По данным ряда отечественных СМИ, на прошлой неделе Монеточка в ходе концерта публично выкрикивала украинские, российские и белорусские лозунги националистов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей