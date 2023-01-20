Кирби: США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией
2023-01-20 21:36
Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию.
20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Министерство финансов Соединённых Штатов решило квалифицировать ЧВК «Вагнер» как «транснациональную преступную организацию».
Помимо прочего, Минфин США, по словам Кирби, в обозримом будущем планирует ввести дополнительные санкционные ограничения против ЧВК «Вагнер».
Опубликовано: Диана Мудреченко