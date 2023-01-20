Кирби: США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

APS
2023-01-20 21:36

Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию.

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Министерство финансов Соединённых Штатов решило квалифицировать ЧВК «Вагнер» как «транснациональную преступную организацию».

Помимо прочего, Минфин США, по словам Кирби, в обозримом будущем планирует ввести дополнительные санкционные ограничения против ЧВК «Вагнер».

Опубликовано: Диана Мудреченко









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