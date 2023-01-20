Рогов: армия России освободила село Малые Щербаки в Запорожской области

Владимир Рогов заявил, что солдаты армии России освободили село Малые Щербаки в Запорожской области от подразделений ВСУ.

20 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Рогов утверждает, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации на данном участке фронта полностью освободили село Малые Щербаки от бойцов ВСУ.

Помимо прочего, военнослужащие ВС РФ ведут активные наступательные действия в Новоандреевке, Новоданиловке, Новопокровке, Малой Токмачке и Белогорье, а также взламывают оборонительные рубежи украинской стороны в направлении населённых пунктов Малые Щербаки – Степовое и Белогорье – Чаривное.