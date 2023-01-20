В Китае крематории объявляют экстренные закупки топлива для печей

Китайские похоронные компании увеличивают расходы на топливо и похоронное оборудование. В отрасли наблюдается рост затрат, связанных с увеличением количества захоронений, пишет Reuters.

Хотя прямо об этом никто не говорит, такая ситуация совпадает с отказом в Поднебесной от политики "ноль ковид" в Поднебесной.

Похоронное бюро в Шаньтоу объявило тендер на "экстренную закупку" двух печей для кремации. Другое бюро в провинции Сычуань заявило, что закупил 196 000 литров дизельного топлива из-за исчерпания запасов сырья. Как пояснили, это связано с потребностью в топливе для крематориев.

После ноябрьских протестов против политики "ноль ковид", в декабре китайские власти начали отходить от выбранной стратегии. Ранее Китай был убежден, что Covid-19 можно победить с помощью модели, известной по эпидемии SARS-CoV-1 2002 года - то есть можно будет изолировать больных, дать вирусу выгореть, а заодно он эволюционирует в безобидном направлении и исчезнет.

Однако спустя почти три года пандемии выяснилось, что это ошибочное предположение. Стратегия Запада сработала лучше, так как он решил, что, как и испанский грипп, Covid не будет контролироваться и рано или поздно всем придется переболеть им.

Китайцы не контактировали с вирусом, поэтому у них не выработался иммунитет к нему.

В прошлую субботу Китай сообщил, что только с 8 по 12 декабря от Covid-19 в больницах умерло 60 000 человек. Это в 10 раз больше, чем в предыдущие месяцы. Однако фактическое число смертей, вероятно, даже выше. Люди, которые умерли дома, не включены в статистику, и врачи говорят, что не рекомендуют указывать Covid-19 в качестве причины смерти.