Кирби: На следующей неделе США признают ЧВК Вагнер международной преступной группировкой

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, 20 января, что США признают ЧВК Вагнера международной преступной группировкой, сообщает CNN.

На пресс-конференции в Белом доме Кирби объявил, что ЧВК Вагнера становится центром власти, конкурирующим с российскими военными и российскими министерствами.

Он добавил, что у США есть доказательства того, что компания получает оружие из Северной Кореи и планируются дальнейшие поставки. Американцы призвали режим в Пхеньяне прекратить снабжать вооружением ЧВК Вагнера.

Как заявил Кирби, на следующей неделе формирование должно быть признано Министерством финансов США международной преступной группировкой.

Bloomberg сообщил о планах объявить ЧВК Вагнера террористической организацией в конце ноября. Вагнеровцев контролирует близкий соратник Владимира Путина Евгений Пригожин. В сентябре он впервые признался в связях с ЧВК.

Bloomberg заявил, что этот шаг Белого дома позволит привлечь к уголовной ответственности группу Вагнера и ее членов, а также арестовать ее активы по всему миру.