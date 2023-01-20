Немецкое общество питания: пожилым людям и вегетарианцам грозит дефицит витамина В12
2023-01-20 22:34
Немецкое общество питания сообщает, что у пожилых людей и вегетарианцев существует повышенный риск дефицита витамина В12.
В группу риска входят также люди с гастритом и другими заболеваниями желудка либо хроническими патологиями кишечника.
Формированию дефицита витамина В12 в организме способствуют прием лекарств-антацидов, желудочных протекторов.
Симптомами дефицита витамина В12 являются постоянная усталость, общая слабость, анемия, раздражительность.
Опубликовано: Светлана Репина