Немецкое общество питания: пожилым людям и вегетарианцам грозит дефицит витамина В12

APS
2023-01-20 22:34

Немецкое общество питания сообщает, что у пожилых людей и вегетарианцев существует повышенный риск дефицита витамина В12.

В группу риска входят также люди с гастритом и другими заболеваниями желудка либо хроническими патологиями кишечника.

Формированию дефицита витамина В12 в организме способствуют прием лекарств-антацидов, желудочных протекторов.

Симптомами дефицита витамина В12 являются постоянная усталость, общая слабость, анемия, раздражительность.

Опубликовано: Светлана Репина









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