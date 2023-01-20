Десятки тысяч американцев умирают от китайского наркотика

В США растет употребление фентанила, который каждый час убивает по 9 человек. В прошлом году уровень смертности от него увеличился и достиг 110 000 смертей.

Более 70% этих случаев связаны с передозировкой. Американские официальные лица утверждают, что препарат сделан из китайского сырья.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что власти пытаются ограничить импорт материалов, необходимых для изготовления наркотика.

Ведется также работа с Мексикой для ограничения производства препарата.