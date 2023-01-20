Aston Martin создает более 100 рабочих мест для выпуска нового спортивного автомобиля

Автопроизводитель Aston Martin обещает создать более 100 рабочих мест перед выпуском нового поколения спорткара.

Британская компания собирается нанять технический персонал на постоянную занятость и полный рабочий день.

В компании отмечают, что это прекрасная возможность для автомобильных техников присоединиться к команде мирового класса.

В этом году компании исполнится 110 лет. Она только что представила автомобиль DBS 770 Ultimate, после которой начнется выпуск долгожданного суперкара Valhalla.