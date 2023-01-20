Аттракцион YORK признан лучшим аттракционом «Большая ферма» в Великобритании

York Maze получил награду на ежегодной церемонии награждения National Farm Attractions Network.

Награды вручала телеведущая Джулс Хадсон в отеле Doubletree Hilton Majestic в Харрогейте.

Том Пирси, владелец York Maze, сказал, что для него большая честь получить эту награду и посвятил победу своей команде.

Он сообщил, что июне планируется создать новый дизайн лабиринта и реализовать несколько захватывающих планов.