Аттракцион YORK признан лучшим аттракционом «Большая ферма» в Великобритании
2023-01-20 22:49
York Maze получил награду на ежегодной церемонии награждения National Farm Attractions Network.
Награды вручала телеведущая Джулс Хадсон в отеле Doubletree Hilton Majestic в Харрогейте.
Том Пирси, владелец York Maze, сказал, что для него большая честь получить эту награду и посвятил победу своей команде.
Он сообщил, что июне планируется создать новый дизайн лабиринта и реализовать несколько захватывающих планов.
Опубликовано: Светлана Репина