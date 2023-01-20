Кирби: США официально признает ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Министерство финансов США официально признает частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

"Мы объявим о санкциях против ЧВК "Вагнер" на следующей неделе", заявил в пятницу, 20 января Кирби.

Он также представил фотографии, доказывающие, что группа Вагнера получала оружие из Северной Кореи.

"ЧВК "Вагнер" становится конкурентным центром силы для российских военных и других российских министерств. Мы оцениваем, что, вероятно, нарастает напряженность между российскими официальными лицами и господином Пригожиным", - добавил Кирби.

Он также сообщил, что США направили экспертам ООН доказательства того, что группа "Вагнер" получила ракеты из Северной Кореи. Это означает, что КНДР нарушила санкции Совета Безопасности ООН.