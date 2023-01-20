Полковник Макгрегор назвал «безумным» план США вмешаться в конфликт на Украине

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что вмешательство армии Соединённых Штатов в украинский конфликт обернётся кошмаром для Вашингтона.

Вечером пятницы экс-полковник вооружённых сил США Дуглас Макгрегор дал интервью информационному агентству Judging Freedom, где сообщил, что в случае проигрыша украинской армии в конфликте с Россией американские войска могут вмешаться в происходящее.

Вместе с тем Макгрегор выразил уверенность, что подобный план Джо Байдена является гарантированным "безумием" и "кошмаром" для американских граждан.

Также Дуглас Макгрегор отметил, что войска США неизбежно потерпят поражение при старте полномасштабного военного столкновения с армией России.