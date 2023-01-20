ФРГ поставит Киеву ворружений на миллиард евро

Германия готова поставить подразделение ЗРК Patriot, еще семь зенитных танков Gepard и еще один ЗРК Iris-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

«По окончании весеннего пакета речь идет о чуть более чем одном миллиарде евро», — заявил на заседании группы в Рамштайне глава Минобороны Германии Писториус.

В настоящее время противовоздушная оборона является приоритетом номер один для Киева, считает новый министр обороны ФРГ.