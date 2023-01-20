Reuters: США собираются объявить ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

APS
2023-01-20 23:08

Агентство Reuters сообщает, что США готовы официально признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.

По данным агентства, на следующей неделе Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении военной компании.

По словам американских официальных лиц, ограничения затронут сеть поддержки «Вагнера» на нескольких континентах.

В Вашингтоне считают, что ЧВК «Вагнер» представляют угрозу из-за «постоянной серьезной преступной деятельности». 

Опубликовано: Светлана Репина









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