Reuters: США собираются объявить ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией
2023-01-20 23:08
Агентство Reuters сообщает, что США готовы официально признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.
По данным агентства, на следующей неделе Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении военной компании.
По словам американских официальных лиц, ограничения затронут сеть поддержки «Вагнера» на нескольких континентах.
В Вашингтоне считают, что ЧВК «Вагнер» представляют угрозу из-за «постоянной серьезной преступной деятельности».
Опубликовано: Светлана Репина