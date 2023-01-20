Reuters: США собираются объявить ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

Sky News: юная британка получит пожизненную компенсацию, оставшись без рук и ног по вине врачей

Девушке неправильно поставили диагноз и выписали домой после лечения парацетамолом. При ухудшении состояния и повторной госпитализации она лишилась всех конечностей.

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