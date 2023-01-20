Пригожин: «Наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы – коллеги»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявления США о признании компании транснациональной преступной организацией.

По его словам, частная военная компания и американцы наконец-то стали коллегами.

Пригожин заявил, что действия Соединенных Штатов в отношении компании теперь можно считать «разборками преступных кланов».

Ранее сообщалось, что США пообещали ввести санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и сети ее поддержки на разных континентах.