Пригожин: «Наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы – коллеги»
2023-01-20 23:14
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявления США о признании компании транснациональной преступной организацией.
По его словам, частная военная компания и американцы наконец-то стали коллегами.
Пригожин заявил, что действия Соединенных Штатов в отношении компании теперь можно считать «разборками преступных кланов».
Ранее сообщалось, что США пообещали ввести санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и сети ее поддержки на разных континентах.
Опубликовано: Светлана Репина