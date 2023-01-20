В Грузии бывший военный убил из автомата пятерых человек и застрелился

Шокирующие сцены разыгрались в грузинском городе Сагареджо. Бывший военнослужащий грузинской армии открыл огонь со своего балкона по группе людей.

Погибли пять человек, в том числе полицейский, еще пятеро получили ранения. После этого преступник покончил жизнь самоубийством.

Драма произошла ранним утром 20 января в Сагаджеро, к востоку от Тбилиси. Как сообщили в пятницу в МВД Грузии, мужчина начал стрельбу из автомата с балкона своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома.

Нападавший убил пять человек, в том числе четверых своих соседей и полицейского, 38-летнего Отара Гвинашвили, который скончался по дороге в больницу. Еще пять человек получили ранения.

На место были направлены полиция и спецподразделение МВД. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что когда силовики проникли в квартиру нападавшего, мужчина покончил жизнь самоубийством, применив огнестрельное оружие. Он добавил, что полицейским пришлось прочесать местность, обнаружив чеки от ручных гранат.

По данным Гомелаури, стрелком является 49-летний Нодар Атуашвили - бывший военнослужащий грузинской армии, служивший в 2006-2021 гг., в том числе, в Афганистане. Глава МВД также подтвердил сообщения соседей нападавшего, согласно которым взрослый сын мужчины сбежал из квартиры после того, как его отец начал стрелять. Мотивы преступника до сих пор неясны.