Канцлер Шольц и президент Макрон наметили встречу в Елисейском дворце для удержания позиций Евросоюза, который может не устоять под влиянием США.

Оба лидера призвали к укреплению ЕС.

«Перед ЕС стоит серьезная задача обеспечить, чтобы Европа стала еще более суверенной и обладала геополитическими возможностями для формирования международного порядка», — сообщают Шольц и Макрон в статье, опубликованной в пятницу для «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ). накануне 60-летия Елисейского договора.

Ожидается, что Шольц и весь Кабмин ФРГ, а также члены Бундестага прибудут в Париж в воскресенье, чтобы отпраздновать 60-летие Елисейского договора.

Правительства встретятся в Елисейском дворце на франко-германском совете министров.

Необходимо отметить, что ведущие экономики ЕС провозгласили о необходимости диалога с Россией.