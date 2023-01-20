France Press: США советуют Украине начать отступление из Бахмута

Вашингтон посоветовал Вооруженным силам Украины отступить из города Бахмут.

Как сообщает авторитетное французское информационное агентство France Press, руководство Соединенных Штатов Америки посоветовало Украине начать отступление из Бахмута.

Источник ссылается на анонимного чиновника из верхушки США. По его словам, в ближайшее время Вооруженные силы Украины должны получить огромное количество оружия, но до этого армии нужно еще продержаться.

Также отмечается, что с новым оружием, которое приедет из США и Европы, украинским солдатам еще нужно научиться обращаться, а это тоже время. Поэтому, считают в США, Украине лучше отступить.