США признали успех российских военных у Артемовска и Соледара

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что российские военные добились успеха под Артемовском и Соледаром.

При этом он уточнил, что россиянам удалось достичь прогресса экстраординарной ценой.

Кирби пояснил, что эти события не повлияют на стратегическую динамику украинского конфликта.

По его мнению, успех российских войск не приведет к поражению Украины.