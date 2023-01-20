В Белом доме заявили об успехе войск РФ под Соледаром и Бахмутом
2023-01-20 23:35
Российские войска добились определенных успехов в боях под Соледаром и Бахмутом, считают в США.
В Белом доме рассмотрели ситуацию на линии соприкосновения между войсками России и Вооруженными силами Украины и пришли к выводу, что российская армия добилась успеха в боях под Бахмутом и Соледаром.
Также стало известно, что в руководстве Соединенных Штатов на фоне сложившейся ситуации начать отступлении из Бахмута. В Вашингтоне считают, что ВСУ не смогут продержаться до поступления нового оружия.
Об этом рассказывает France Press со ссылкой на некого неназванного чиновника из американского правительства.
Опубликовано: Николай Скира