Российские войска добились определенных успехов в боях под Соледаром и Бахмутом, считают в США.

В Белом доме рассмотрели ситуацию на линии соприкосновения между войсками России и Вооруженными силами Украины и пришли к выводу, что российская армия добилась успеха в боях под Бахмутом и Соледаром.

Также стало известно, что в руководстве Соединенных Штатов на фоне сложившейся ситуации начать отступлении из Бахмута. В Вашингтоне считают, что ВСУ не смогут продержаться до поступления нового оружия.

Об этом рассказывает France Press со ссылкой на некого неназванного чиновника из американского правительства.