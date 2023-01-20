Минфин США признал ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Советник Байдена по нацбезопасности США Джон Кирби заявил о признании преступной организации "Wagner Group".

Вечером 20 января Джон Кирби провёл брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что Министерство финансов Соединённых Штатов решило классифицировать российскую частную военную кампанию "Группа Вагнера" как международную организацию преступного характера. Примечательно, что ранее Кирби сообщил о намерениях Вашингтона бороться с ЧВК "Вагнер" из-за её деятельности в Украине.

Также Джон Кирби отметил, что в ближайшей перспективе правительство США намерено расширить своё санкционное давление на принадлежащую Евгению Пригожину "Группу Вагнера".