Пентагон: Запад оказывает Украине помощь для начала наступления
2023-01-20 23:41
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что помощь Запада позволит Украине перейти в наступление.
Он пояснил, что для наступления украинской армии требуются военные, обученные использованию военной техники.
Милли рассказал, что у Украины и Запада есть непродолжительное окно возможности, чтобы добиться этой цели.
Ранее сообщалось, что США призвали Украину повременить с наступлением до получения военной помощи Запада.
Опубликовано: Светлана Репина