Пентагон: Запад оказывает Украине помощь для начала наступления

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что помощь Запада позволит Украине перейти в наступление.

Он пояснил, что для наступления украинской армии требуются военные, обученные использованию военной техники.

Милли рассказал, что у Украины и Запада есть непродолжительное окно возможности, чтобы добиться этой цели.

Ранее сообщалось, что США призвали Украину повременить с наступлением до получения военной помощи Запада.