Новостное агентство Reuters сообщило, что американское правительство просит администрацию Киева временно отказаться от проведения военных операций наступательного характера.

Журналисты газеты Reuters уведомляют, что первые лица правительства Соединённых Штатов тайно предупредили украинские власти о нежелательности любых наступательных операций на позиции российских войска до момента, когда Киев получит новый пакет военной помощи от стран коллективного Запада.

Примечательно, что во время своей речи на базе Рамштайн Владимир Зеленский попросил пятьдесят мировых лидеров предоставить Украине ракеты, танки, системы ПВО и истребители F-16.