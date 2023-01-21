Глава Минфина США Йеллен предрек дефолт, если госдолг не будет повышен

В Соединенных Штатах может наступить дефолт, если потолок госдолга не будет повышен.

По словам главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен, в стране в ближайшее время может наступить дефолт.

Йеллен заявляет, что для избегания дефолта необходимо повысить потолок государственного долга.

Отметим, что дефолт в США прогнозируется практически каждый год и каждый раз максимальный размер госдолга повышается.