Глава Минфина США Йеллен предрек дефолт, если госдолг не будет повышен
2023-01-21 00:05
В Соединенных Штатах может наступить дефолт, если потолок госдолга не будет повышен.
По словам главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен, в стране в ближайшее время может наступить дефолт.
Йеллен заявляет, что для избегания дефолта необходимо повысить потолок государственного долга.
Отметим, что дефолт в США прогнозируется практически каждый год и каждый раз максимальный размер госдолга повышается.
Опубликовано: Николай Скира