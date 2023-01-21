Байден ответил на вопрос о поставках западных танков Киеву
2023-01-21 00:28
Американский президент Джо Байден рассказал, получат ли украинские войска танки образца НАТО.
В субботу Джозеф Байден дал пресс-конференцию на полях Белого дома, где один из присутствовавших журналистов поинтересовался, готово ли правительство Соединённых Штатов предоставить армии Украины западные танки образца стран Североатлантического альянса, в том числе американские машины Abrams M1.
В ответ на вопрос репортёра Байден публично заявил, что администрация Киева получит любую необходимую помощь, которую потребует от западных партнёров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей