Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался об уровне объективности организации.

21 января зампостпреда России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский пообщался с российскими журналистами, где публично заявил, что ООН испытывает на себе беспрецедентное давление государств коллективного Запада, которые пытаются оказывать влияние на российскую внутреннюю и внешнюю политику.

Вместе с тем Полянский отметил, что администрация ООН всеми силами старается сохранять беспристрастность, транслируя объективный взгляд на любой из поднимаемых вопросов.