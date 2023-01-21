Небензя: ВСУ все чаще обстреливают мирные города Украины

Постпред России при ООН выступил на заседании Совета безопасности организации.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединенных наций Василий Небензя высказался на заседании Совбеза.

По словам Небензи, Вооруженные силы Украины все чаще наносят удары по жителям мирных городов.

"Жители украинских городов и сёл чаще всего гибнут от пуль тех, кто, казалось бы, должен их защищать – националистических батальонов и подразделений ВСУ", - заявил Небензя